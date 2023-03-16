Молодым предпринимателям Мурманской области расскажут о действующих мерах государственной поддержки

23 марта в 18.00 в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» пройдёт встреча регионального клуба молодых предпринимателей, посвящённая государственным мерам поддержки, которые может получить молодой предприниматель в Мурманской области.

Клуб молодых предпринимателей – проект Федерального агентства по делам молодёжи и Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр содействия молодым специалистам». Основная задача клуба – помочь найти бизнес-партнеров и наставников, развить и популяризировать своё дело, наладить взаимодействие с федеральными и региональными сообществами предпринимателей.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в рамках встречи участники смогут пообщаться с сотрудниками регионального комитета молодежной политики, Центра кластерного развития, Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Молодым жителям региона расскажут о существующих мерах государственной поддержки предпринимателей и о том, как ими воспользоваться, будут проведены разборы конкретных проектов, все участники получат обратную связь по ведению своего бизнеса

Для участия необходима запись по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru