Молодым специалистам обещают и процентные надбавки, а школьникам спортивные клубы

В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели изменения в областной закон «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах крайнего Севера».

Законопроект разработан в целях привлечения молодых специалистов для работы в областных учреждениях Мурманской области из районов с благоприятными климатическими условиями и отмены временных ограничений при установлении процентных надбавок. Кроме того документ предлагает увеличить возраст работников, имеющих возможность воспользоваться льготным порядком начисления процентной надбавки к заработной плате за работу в условиях Крайнего Севера до 35 лет.

Депутаты поддержали данный законопроект.

Комитет также заслушал и принял к сведению доклад министра спорта и молодёжной политики Мурманской области Дениса Клебанова о планах работы ведомства в текущем году.

Отмечалось, что планируется создать в регионе школьные спортивные клубы, а также на базе МГТУ команду по студенческому баскетболу.

Прозвучало, что эти мероприятия помогут не только создать условия для развития баскетбола в Мурманской области, но и создать вокруг университета активную студенческую жизнь.