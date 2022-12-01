Молодым учёным и аспирантам Мурманской области со следующего года будет выплачиваться губернаторская стипендия. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил 30 ноября на заседании правительства Мурманской области, которое прошло в заполярном наукограде региона – Апатитах.

Ключевым вопросом повестки заседания стали результаты научной деятельности в Мурманской области в 2022 году. Губернатор отметил, что очень символично говорить о науке в Апатитах – в региональной столице ученых, в зале Кольского Научного центра Российской Академии Наук.

Андрей Чибис поблагодарил руководство центра за тёплый приём и за постоянное взаимодействие с компанией «ФосАгро» и с университетами, которое позволяет готовить кадры под нужды экономики области.

«В рейтинге регионов по научно-техническому развитию Мурманская область поднялась до 32 места. Это неплохая динамика. В последние годы мы активно продвигаем и популяризируем науку для детей, начиная со школы. Так, открываются «Точки роста» по естественно-научному и технологическому профилю, открыли ещё один кванториум, IT-куб и центр выявления и поддержки одаренных детей Мурманской области «Полярная звезда». Это вовлекает детей в науку с самого раннего детства», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что налажено тесное взаимодействие между научным центром, образовательными заведениями МАГУ и МГТУ и крупнейшим промышленным предприятием региона. Такое сотрудничество, подчеркнул он, даст мощный толчок развития заполярной науки.

«Правительство области, со своей стороны, продолжает поддержку науки. Так, например, в прошлом году открыты две лаборатории в Кольском научном центре, вместе с российским научным фондом в этом и следующем году выделяем по 20 млн рублей на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований, 4 млн рублей из областного бюджета выделили на гранты для молодых ученых. И я принял решение о назначении стипендий губернатора для отличившихся молодых учёных и аспирантов с 2023 года. Ежемесячная выплата для них составит 20 тысяч рублей. Сейчас самое время для новых идей, инноваций и стремительного развития отечественной науки. И научные сотрудники, доктора и кандидаты наук, молодые учёные – должны осознавать эту ответственность и продвигать вперёд свои разработки в сотрудничестве с промышленными партнерами области», – подытожил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru