Молодым учёным Мурманской области компенсируют аренду жилья

Проект регионального закона «О компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям граждан» депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции на заседании комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова.

Отмечалось, что в настоящее время потребность в жилых помещениях имеется у 42-х сотрудников научных организаций региона. Компенсацию расходов планируется осуществлять в виде денежной выплаты, соответствующей фактическим расходам граждан по внесению платы по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда. Среди основных требований – арендуемая квартира должна находиться на территории Мурманской области, выплачиваемая сумма не должна превышать 25000 рублей за месяц.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27890/