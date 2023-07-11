Молодым учёным Мурманской области компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей ежемесячно.

Право на предоставление компенсации имеют научные работники, которые должны одновременно соответствовать следующим требованиям: являются гражданами Российской Федерации; возраст до 40 лет включительно; состоят в трудовых отношениях с научными организациями, расположенными на территории Мурманской области; не являются собственниками жилых помещений.

Законопроект инициирован губернатором Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru