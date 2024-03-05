Молодым везде у нас дорога: нацпроект «Молодёжь России» запустят уже в этом году

Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта «Молодёжь России», который будет запущен уже в этом году, сообщила вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Это все планы (на запуск новых нацпроектов. - Ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта «Молодёжь России», который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодёжной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации», - сказала Голикова журналистам на выставке «Россия», пишет 1prime.ru.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных».