Мончегорцев наградили за спасение людей при пожаре

Жителям города трудовой доблести Дмитрию Никитину и Виталию Лозовер, проявившим мужество и самоотверженность, благодарственные письма вручили глава Мончегорска Андрей Рудаков и депутат Мурманской облдумы Максим Иванов.

Дмитрий Никитин благодаря своим смелым и решительным действиям предотвратил трагедию в гаражном блоке. Он первым обнаружил пламя, незамедлительно вызвал пожарную охрану и до приезда специалистов самостоятельно боролся с огнём. Благодаря его бдительности и отваге удалось избежать гибели людей.

Виталий Лозовер вместе со своим коллегой Александром Борозновым, увидев дым, бросился на помощь, не раздумывая. Мужчины эвакуировали две семьи из дома, в котором начался пожар. Виталий и Александр не только спасли людей, но и остались на месте для оказания помощи прибывшим медикам и другим службам.

За активное и своевременное действие по спасению и эвакуации людей во время пожара, помощь сотрудникам МЧС России и проявленные при этом мужество, смелость и решительность герои были отмечены наградами.

В завершение встречи глава города Андрей Рудаков подчеркнул: «В любой жизненной ситуации главное — не быть равнодушным».

Максим Иванов особо отметил важность взаимопомощи в экстремальных ситуациях: «Часто бывает, что кто-то идёт мимо и надеется, что поможет тот, кто должен – пожарные, МЧС, спасатели. А кто-то не думает о себе, решает самостоятельно помочь и спасти. Минуты или секунды решают судьбу человеческой жизни или каких-то больших потерь. Горжусь, что в нашем городе живут такие люди».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543946/#&gid=1&pid=4