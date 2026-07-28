Мончегорцев приглашают к участию в конкурсе «Мой зелёный город - мой уютный дом»

Жители города могут принять участие в общегородском смотре-конкурсе по озеленению и благоустройству Мончегорска.

Заявки принимаются по 30 августа на адрес электронной почты: peu@monchegorsk-adm.ru, либо в бумажном виде по адресу: г. Мончегорск, Мурманской области, просп. Металлургов, 37, каб. 209.

Конкурс проводится по номинациям: «Мой цветущий двор»; «Лучшая цветочная клумба»; «Бизнес в стиле ЭКО»; «Зелёный креатив».

Участниками конкурса могут быть: по номинациям №1 и 2 – физические лица; по номинации №3 – организации, расположенные на территории города Мончегорска, и индивидуальные предприниматели; по номинации №4 – государственные и муниципальные учреждения, расположенные на территории города Мончегорска. За исключением специализированных организаций по озеленению.

Контактный телефон +7 (815-36) 5-00-47, время работы: понедельник – 9.00-18.00, вторник – пятница – 9.00-17.00 (обед – 13.00-14.00).