Мончегорцы едут на финал Лиги инженеров

Глава города Мончегорска Андрей Рудаков провёл встречу с командой юных инженеров «Noir Night» и их наставником Анастасией Колпаковой. Ребята проходят обучение в Лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб. Мончегорск» и готовятся к важнейшему событию — финалу международной Лиги инженеров, который пройдёт в Республике Беларусь с 26 по 29 марта.

«Лига инженеров» — это не просто соревнование, а масштабная международная образовательная программа, объединяющая талантливую молодёжь. Здесь школьники в командах создают и программируют собственных роботов, демонстрируя не только технические навыки, но и смекалку, командный дух и творческий подход. Мончегорские ребята заслужили право представлять свой город и страну на этом престижном турнире, одержав убедительную победу на региональном отборе в Москве в феврале. Поездка стала возможной благодаря поддержке компании «Норникель».

На встрече с главой города ребята с гордостью продемонстрировали своего робота — результат долгих часов работы, поиска решений и настоящей инженерной страсти. Андрей Рудаков тепло поздравил команду, отметив, что именно такие увлечённые молодые люди пишут новую историю Мончегорска и всей России.

Глава города передал команде флаг Мончегорска, который ребята возьмут с собой на соревнования как символ родной земли и веры в их силы.

