Мончегорцы могут познакомиться с куклами народов мира

В Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава сегодня начинает работу выставка «Куклы народов мира», посвященная Международному дню коренных народов. Посетителей музея встречает большая коллекция Авдеевой Ларисы Павловны, жительницы села Ловозера.

Кукла - первая игрушка человека во все времена и у всех народов мира от суровых просторов Арктики до безводных песков пустынь. В собрании Ларисы Павловны – куклы коллекционные, игровые и обережные. Есть и ее авторские работы - катушечная саамская кукла и саамская колыбель. Собирать куклы она начала более 40 лет назад, многие игрушки привозила из дальних стран - Дании, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швеции. Пополнялась коллекция и подарками друзей.

На выставке очень впечатляют куклы в национальных костюмах. Интересна любимая русская игрушка – веселый и жизнерадостный Петрушка. Это старинная игрушка-прятка, игрушка-дергунчик, «кукла в кулечке» - она даже взрослого не оставит равнодушным. С одним таким персонажем можно устроить маленький театр.

Много в коллекции Ларисы Павловны русских обережных кукол. Сделаны они из доступных, недорогих материалов - красивых, пестрых тканей и лент. Они просты в изготовлении - сработаны без ножниц и игл.

Куклы - не просто игрушки. Это отражение культуры любого народа. Всех желающих приглашают на выставку, которая продлится до 18 сентября.