Мончегорцы показали хорошие результаты по итогам фестиваля «Кубок Триумфа»

В конце апреля в Нижегородской области проходил всероссийский фестиваль «Кубок Триумфа» - составная часть общероссийского проекта Ассоциации мини-футбола России «Мини-футбол – в школу». Участниками стали 113 команд юношей и девушек из более чем 30 регионов страны, среди которых были и юные спортсмены из Мончегорска. Общее число участников превысило 1400.

В рамках соревнований участники были поделены на четыре возрастные категории. В каждой категории, кроме девушек 2008–2009, после предварительных игр команды были распределены по Золотой, Серебряной и Бронзовой сеткам.

Итоги самого большого детского турнира по футзалу в стране показали, что юные мончегорцы достойно представили родной город:

мончегорки 2008–2009 г.р. вышли в финал, где команда Гимназии играла с СОШ №19 из города Чита, но незначительно уступила в счёте и заняла почётное 4-е место в Золотой лиге;

среди девушек 2010–2011 г.р. на втором месте в Бронзовой лиге команда Гимназии города Мончегорска;

среди девушек 2012–2013 г.р. мончегорская СОШ №5 на 4-ом месте Бронзовой лиги;

среди девушек 2014–2015 г.р. СОШ №8 города Мончегорска заняла 3-е место в Бронзовой лиге;

среди юношей 2008–2009 г.р. команда СОШ №1 заняла 6-е место в Золотой лиге;

среди юношей 2010–2011 г.р. команда гимназистов заняла 4-е место в Серебряной лиге;

юноши 2012–2013 г.р. также показали хороший результат, и команда гимназии заняла 6-е место в Золотой лиге;

среди юношей 2014–2015 г.р. Лицей города Мончегорска занял 4-е место в Бронзовой лиге.

Как сообщает администрация города Мончегорска, программа «Регион-Заполярье» проводится на протяжении 11 лет при поддержке компании «Норникель» в регионах развития бизнеса горно-металлургической компании: в Мурманской области, в Красноярском крае и в Забайкальском крае.

