Мончегорцы продолжают активно поддерживать участников специальной военной операции

В сборе и отправке груза регулярно принимают участие предприниматели, отдел вневедомственной охраны Росгвардии и неравнодушные жители, собирая для бойцов необходимое снаряжение.

«Отдельную благодарность выражаем управляющей организации «Ваше ДУ» в лице генерального директора Родькина Василия Викторовича за постоянную помощь в доставке грузов. С очередной партией гуманитарной помощи в зону СВО отправлены: автомобильная резина, дизельные генераторы, дизельные отопители, бензопилы, лекарственные средства, перевязочные материалы, медицинская техника, спальные мешки, утеплённое нательное бельё, газ в баллонах, горюче-смазочные материалы и многое другое. Также были собраны личные посылки мобилизованным от родных и друзей.

Собранная помощь направлена в Мурманск для формирования сборного груза от Мурманской области. Своих не бросаем! Победа будет за нами!», - сказал глава города, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Рудаков.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/monchegorcy-obedinyayutsya-radi-podderzhki-zashitnikov-otechestva