Мончегорцы успешно выступили на боксёрском турнире памяти Героя СССР Анатолия Бредова

Обучающиеся отделения бокса Спортивной школы №1 Мончегорска успешно выступили на состязаниях, посвящённых памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова.

Соревнования проходили с 31 октября по 2 ноября на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске.

Победители турнира определились по итогам напряжённых поединков, в ходе которых наши спортсмены продемонстрировали отличное владение техникой и волю к победе. По итогам соревнований, победителями и бронзовыми призёрами в своих весовых категориях и возрастных группах стали: 1 место - Исаенко Данил, Науменко Вадим, Кандаков Абубакр, Дудинский Савелий, Анхимов Андрей, Максимов Артём. 3 место - Афанасьев Сергей, Малевич Дмитрий, Османов Омар, Петров Максим.

