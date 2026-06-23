Мончегорцы за ЗОЖ: в городе металлургов прошла акция «10000 шагов»

В Мончегорске на Ленинградской набережной 20 июня прошла оздоровительная акция «10000 шагов», организованная комитетом по физической культуре и спорту администрации города. Это мероприятие, проходящее в рамках акции «На Севере — лето», с каждым годом привлекает всё больше участников.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, в массовой прогулке по «Тропе здоровья» приняли участие более 30 мончегорцев. Среди них был и был Иван Константинович Макаров, которому недавно исполнился 91 год. Участники акции прошли по набережной, наслаждаясь свежим воздухом и общением.

Каждому участнику акции были вручены памятные значки, что стало приятным дополнением к активному дню. Акция направлена на повышение ежедневной двигательной активности и пропагандирует ходьбу как самый доступный и естественный способ поддержания здоровья, не требующий дополнительного оборудования.

Депутат Совета Депутатов Артем Баглай, который также принял участие в акции, отметил: «Такие акции - это не только шаги к крепкому здоровью. Это новые знакомства, живое общение, поддержка единомышленников и возможность провести время на свежем воздухе в отличной компании».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543743/#&gid=1&pid=3