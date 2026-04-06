Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 13:30

Мончегорец – лауреат Всероссийского конкурса фототворчества

В конце прошлой недели в администрации города Мончегорска Артёму Коржукову передали диплом лауреата Всероссийского конкурса фототворчества «Россия многонациональная: наследники Великой Победы».

В 2025 году проект Центра культуры народов России был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг и 110-летию Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Всего на конкурс поступило более 2000 работ из 42 регионов России. Победителей объявили в конце 2025 года. Лауреатом этого конкурса стал Артём Коржуков – участник народного фотоклуба «Имандра», его работа называется «У Вечного огня».

Вручая награду, глава города Мончегорска Андрей Рудаков отметил: «От всей души поздравляю и с радостью передаю диплом и сувениры от города. Горжусь, что в Мончегорске есть такие люди, которые поддерживают это творческое направление и развивают его, прославляя наш город трудовой доблести!».

Артём Коржуков занимается фотографией с 2009 года и регулярно участвует в различных конкурсах, занимая призовые места. Помимо своего творческого увлечения Артём Александрович работает в транспортном цехе АО «Кольская ГМК» слесарем-ремонтником. Компания всесторонне поддерживает таланты своих работников.

«Творческих людей важно и нужно поддерживать. В конце прошлого года в Санкт-Петербурге прошла выставка Артёма Коржукова – «Русская глубинка», на которой были представлены фотографии нашего города. С 3 апреля она будет работать в Великом Новгороде. Генеральный директор АО «Кольская ГМК» Роман Шаркий принял решение поддержать организацию выставки. Мы стараемся поощрять творческие порывы наших сотрудников, и крайне приятно, когда они становятся победителями различных конкурсов. Также в прошлом году в Мурманской областной Думе с успехом прошла выставка народного фотоклуба «Имандра», одним из инициаторов которой стал Артём Александрович. Это даёт возможность большему количеству людей увидеть наш Мончегорск, а местным жителям посмотреть на родной город под другим углом», – рассказал заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК», депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/540115/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
