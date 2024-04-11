Мончегорец Павел Соловьев – в числе победителей всероссийских соревнований по лыжным гонкам, состоявшихся в Апатитах

10 апреля в Апатитах прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Беляева. Стать частью динамичных и стремительных гонок решили 195 спортсменов.

Соревнования проходили в свободном стиле у женщин на дистанции 5 км, у мужчин на дистанции 10 км.

Среди женщины «золото» завоевала Екатерина Смирнова из Тюменской области. В призёрах спортсменки из Республики Татарстан – Лидия Горбунова и Лариса Рясина.

Среди мужчин лучшим стал представитель спортивной школы Мончегорска, одержавший победу в первый день юбилейного Мурманского лыжного марафона – Павел Соловьев. В призёрах Егор Митрошин (Москва – Республика Мордовия) и Илья Порошкин (Республика Коми).

Как сообщает региональное Министерство спорта, Максим Зубцов, выступающий за Мурманскую область, вошёл в десятку лучших, заняв 5 место.

Фото: https://gov-murman.ru