Мончегорец завоевал «серебро» и прославил родной город на лыжном марафоне в Ижевске

В столице Удмуртской Республики – городе Ижевске, в прошедшие выходные проходил лыжный марафон имени Г.А. Кулаковой.

Ижевск – оружейная столица России, которая славится не только своими заводами и оружием, но и выдающимися лыжниками и биатлонистами. Марафон имени Галины Кулаковой – это уникальная возможность побывать на родине прославленных спортсменов, проехать по трассе, которая используется ими для тренировок, а с некоторыми из них встретиться прямо на дистанции.

Общее количество участников составило 450 спортсменов. Среди марафонцев был и мончегорский спортсмен Андрей Зародов, занявший почётное 2-е место в гонке на 30 км.

