Мурманская область. Арктика (16+)25.03.26 13:30
Мончегорец завоевал «серебро» и прославил родной город на лыжном марафоне в Ижевске
В столице Удмуртской Республики – городе Ижевске, в прошедшие выходные проходил лыжный марафон имени Г.А. Кулаковой.
Ижевск – оружейная столица России, которая славится не только своими заводами и оружием, но и выдающимися лыжниками и биатлонистами. Марафон имени Галины Кулаковой – это уникальная возможность побывать на родине прославленных спортсменов, проехать по трассе, которая используется ими для тренировок, а с некоторыми из них встретиться прямо на дистанции.
Общее количество участников составило 450 спортсменов. Среди марафонцев был и мончегорский спортсмен Андрей Зародов, занявший почётное 2-е место в гонке на 30 км.
Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/539592/
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-
Последние комментарии
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
