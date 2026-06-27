Мончегорск — «Лидер регионального развития»

В честь 90-летия энергосистемы Мурманской области филиал «Росатом Энергосбыт» Мурманск провёл церемонию вручения премии «Лидер года», где город металлургов был удостоен награды в ключевой номинации «Лидер регионального развития». Это признание вклада Мончегорска в стратегическое партнёрство и стабильное будущее региона.

«Благодарю «Росатом Энергосбыт» за высокую оценку нашей работы! Только совместными усилиями можно добиваться качественных изменений для наших жителей. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем», — отметил глава города Андрей Рудаков.

Награждение прошло по пяти номинациям, где каждая отражает ключевые аспекты надёжного партнёрства: «Гарантия надёжности», «Сила партнёрства», «Новые горизонты», «Социальное лидерство» и «Лидер регионального развития». В этом году премией отмечены 30 организаций, представляющих крупный промышленный бизнес, органы власти и муниципальные образования региона.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/544147/#&gid=1&pid=5