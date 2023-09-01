Мончегорск эффективно развивается благодаря слаженной работе муниципальной власти, правительства региона и Кольской ГМК

Вчера на заседании правительства Мурманской области о социально-экономическом развитии города Мончегорска доложила и.о. главы города Ольга Островецкая.

Мончегорск является монопрофильным образованием, на территории города стабильно работает градообразующее предприятие АО «Кольская ГМК». В 2021 году Мончегорску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

«На рынке труда отмечается восстановительный тренд. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2022 года составил 1,2% к численности трудоспособного населения. Положительные тенденции в стабилизации рынка труда стимулированы реализацией проекта временные общественно-полезные работы и проекта, инициированного губернатором Мурманской области «Работа рядом». В 2021-2022 годах трудоустроены 642 человека (безработные – 119 чел., подростки – 425 чел.). В текущем году на 24.08.2023 – создано 358 рабочих мест (трудоустроены безработных – 54 чел., подростков – 260 чел.)», - сообщила Ольга Островецкая.

На территории города, на сегодняшний день, реализуют инвестпроекты 10 резидентов Арктической зоны. В 2021/2022 годах зарегистрировано 8 резидентов АЗРФ с общим объёмом капитальных вложений 3282,4 млн. рублей (2023 год – 2 резидента – 169,220 млн руб.). Создана 1 амбулатория (н.п. 27 км ж.ст. Мончегорск-Оленья). Выполнен ремонт на 7 объектах (терапевтическое отделение, операционный блок, отделение реанимации, приемное отделение, хирургический корпус, детская поликлиника, взрослая поликлиника), в стадии разработки проект на строительство нового здания инфекционного корпуса. Для ГОАУЗ «Мончегорская стоматологическая поликлиника» закуплено 5 единиц стоматологического оборудования (стоматологические установки и фрезерный станок с ЧПУ для изготовления зубных протезов). Закуплено: 8 автомобилей скорой медицинской помощи (7 класса «В» и 1 класса «С»), 2 легковых автомобиля.

«В сфере здравоохранения при поддержке правительства Мурманской области в городе Мончегорске за 4 года приобретено 60 единиц оборудования», – подчеркнула Ольга Островецкая.

С 2018 по 2022 год выделено 23 квартиры медицинским работникам. С начала этого года выделено 5 квартир медицинским работникам: две квартиры готовы к заселению, 6 квартир в стадии подготовки к ремонту. В рамках программы «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области, 9 общеобразовательных учреждений получили гранты.

За 4 года созданы «Точки роста» в 6 образовательных учреждениях. В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «Норильский никель» 6 образовательных учреждений обновили инфраструктуру. За 4 года выделено 19 квартир молодым специалистам, в том числе в 2022 году 9 квартир. За 4 года отремонтировано 3 учреждения культуры (Центральная детская библиотека, центральная городская библиотека, музей истории города). 6 учреждений получили обновленную материальную базу. В рамках нацпроекта «Культура», при поддержке Правительства Мурманской области, открыты 2 модельные библиотеки и 1 виртуальный концертный зал. Число посещений населения библиотеки за 4 года составило - 1 млн 255 тысяч 529 человек. Выставочных проектов в муниципальных музеях – 302 единицы.

Партнёрские отношения учреждений сферы культуры с градообразующим предприятием АО «Кольская ГМК» позволили реализовать в 2019-2022 годах 16 социальных проектов. В 2022 году реализован проект по открытию в городе Мончегорске молодёжного пространства «СОПКИ» в рамках плана «На Севере – жить».

«Наше молодёжное пространство пользуется большой популярность у молодежи. Меньше чем за год проведено 105 мероприятий, в которых приняло участие 1850 человек в возрасте от 14 лет», - поделилась Ольга Островецкая.

Также в 2022 году в Мончегорске открылось пространство «СОПКИ.СПОРТ», где молодёжь от 14 до 35 лет может заниматься на тренажерах. В Мончегорске за 4 года создали 4 спортивных площадки.

В рамках программы «Свой дом в Арктике» выдан 61 сертификат для строительства на земельных участках на территории муниципалитета. Выполнены мероприятия по оборудованию входных групп многоквартирных домов средствами доступности для маломобильных граждан, обеспечено приспособление 6 входных групп. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» при поддержке правительства Мурманской области в городе Мончегорске за 4 года выполнен комплекс работ по благоустройству 42 дворовых территорий. Ежегодно обустраиваются детские и спортивные площадки: за 4 года установлено 13 детских игровых и спортивных комплексов. На территории Мончегорска Реализовано 5 проектов Губернаторской программы по поддержке инициатив «На Севере – твой проект».

Как сообщает пресс-служба администрации города Мончегорска, при поддержке правительства Мурманской области за 4 года отремонтировано 143730,7 кв. метров дорог, проездов, тротуаров. За 4 года проведено более 100 событийных мероприятий. Наиболее посещаемыми оказались мероприятия в рамках зонтичного бренда «Имандра Фест». Основными событийными мероприятиями являются: «Imandra Viking Fest»; «Тайна 1000 озёр»; «Зимандра»; «Гаражане»; «Imandra X-waters»; «Любовь – это Имандра»; «На Имандре катать».

Благодаря поддержке правительства Мурманской области субъектов туриндустрии, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, субсидию получили 7 предпринимателей города Мончегорска. Как отметила глава муниципалитета, благодаря слаженной работе с правительством региона, Мурманской областной Думой и Кольской ГМК Мончегорск активно развивается.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своём комментарии по итогам выездного заседания регионального правительства отметил важность обсуждаемых вопросов:

- Создание благоприятного инвестиционного климата напрямую связано с новыми возможностями развития территории, с решением социальных вопросов. Глава региона Андрей Чибис говорил о необходимости системных решений для поддержки промышленного комплекса. Одно из них – решение о газификации Мурманской области, по которому ведется большая работа. Эффективность налоговых льгот для предприятий очевидна – наблюдается рост полученных доходов от новых проектов, реализуемых в регионе, увеличение числа рабочих мест. Депутаты областной Думы с полным пониманием важности налоговых преференций и экономической ситуации в стране всегда законодательно поддерживают наших инвесторов. В свою очередь, крупные предприятия, такие как постоянный ключевой партнер региона - компания ГМК «Норильский никель» – вкладывают немалые средства в развитие территорий. Это можно увидеть на примере Мончегорска, который преображается, развивается по всем направлениям. Сегодня увидел в Мончегорске большие изменения, которые произошли за последние годы. Прекрасная набережная, удобные общественные пространства, благоустроенные дворовые территории, чистые улицы, современное освещение стадиона. Преобразования к лучшему замечают и горожане. Порадовало, что на некогда пустующих пространствах предприниматели устанавливают необходимые для людей объекты. Многое сделано и впереди - новые задачи и проекты. При проектировании дворовых территорий было бы важно предусматривать наличие ливневой канализации. Уверен, что в планах решение других насущных вопросов - ремонт стадиона, дополнительное приобретение техники для автоматизированной уборки улиц. Территория развивается и становится благоустроеннее с каждым годом, и залогом этой успешной работы служит чётко выстроенное взаимодействие местной администрации с градообразующим предприятием и региональной властью на благо всех жителей.

Фото: https://gov-murman.ru