Мончегорск готовится к Новому году

В преддверии наступающих новогодних праздников администрация города металлургов обращается к предпринимателям и руководителям предприятий принять участие в украшении зданий и помещений организаций торговли, общественного питания, услуг, учреждений.

Особое внимание просят уделить украшению входных групп, витрин, наличию новогодней одежды для персонала и широкого ассортимента новогодних товаров (блюд и изделий в предприятиях общественного питания) и услуг, предоставлению специальных новогодних скидок для детей и жителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Ярко украшенные предприятия, сверкающие витрины станут дополнительным стимулом для жителей и гостей города Мончегорска, потенциальных покупателей и потребителей, - отмечают в администрации города Мончегорска. - О готовности к встрече Нового года (об украшении предприятия и наличии скидок) просим сообщить в срок до 2 декабря 2025 года».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532758/#&gid=1&pid=1