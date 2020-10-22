Мончегорск готовится к зиме

Зима всё активнее вступает в свои права. За окном минусовые температуры, а это значит, что коммунальщикам не до отдыха. Сегодня на улицах Мончегорска работают 9 единиц спецтехники и 20 работников ММУП «Городское благоустройство».

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, с самого утра ведутся работы по подсыпке улиц песком. Особое внимание – пешеходным переходам и территориям рядом с остановочными комплексами. Отметим, что данные участки будут подсыпаться по мере необходимости. На случай гололедицы рядом с остановками по всему городу установлены специальные ящики с запасом песка.

В ближайшие дни от обочин дорог и тротуаров будет завершён вывоз веток, оставшихся после прореживания.