Мончегорск может стать городом трудовой доблести - объявлено онлайн-голосование в поддержку инициативы

В Мурманской области началось голосование в поддержку инициативы присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести». Отдать свой голос можно до 25 августа на сайте замончегорск.рф. Северянам также предлагают выбрать возможное место установки стелы с текстом указа Президента РФ о присвоении городу почётного звания.

Результаты онлайн-голосования позволят продемонстрировать массовую поддержку инициативы и могут повлиять на процесс принятия решения.

В 2020 году жители Мончегорска уже собрали более 7000 подписей в поддержку инициативы о присвоении почётного звания городу и увековечении трудового подвига его жителей. Собрать подтверждающие архивные документы помогли Музей истории города Мончегорска и Государственный архив Мурманской области в городе Кировске. В итоге было получено экспертное заключение Российской академии наук о наличии оснований для присвоения городу почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Инициативу поддержал глава региона Андрей Чибис, в феврале этого года вопрос был рассмотрен на заседании комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Результатом стало направленное в адрес Президента Владимира Путина ходатайство о присвоении Мончегорску почётного звания.

«Мончегорск по праву считается городом трудовой доблести. С одной стороны, до войны здесь активно создавалось производство, с другой – эвакуация во время угрозы захвата фашистами Кольского полуострова и фактически полное восстановление производства еще до окончания войны. Того самого производства, которое также обеспечивало обороноспособность нашей страны. Уверен, что жители Мурманской области поддержат эту инициативу. Очень надеюсь на то, что нам удастся вместе добиться присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести». Очевидно совершенно, что истории города, самоотверженному труду ветеранов металлургической промышленности и тружеников города нужно отдать дань уважения и памяти. Мы приложим все силы для того, чтобы это решение состоялось», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, звание «Город трудовой доблести» присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Основаниями для присвоения звания являются награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамён Государственного Комитета Обороны; награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах. В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента о присвоении городу этого звания; проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая, а также в День города.

Живя и трудясь в непростых условиях Крайнего Севера, мончегорцы внесли весомый вклад в Великую Победу. В первые дни войны «Североникель», выдававший 40% никеля страны и до 70% кобальта, стал привлекательной целью для врага, поэтому 26 июня 1941 года было принято решение остановить производство, в кратчайшие сроки демонтировать оборудование и приступить к эвакуации. Несмотря на это, завод не прекратил свою деятельность, а перестроился на выпуск боеприпасов и техники. Мастерские налаживали выпуск изделия М-50, изготавливали мины для миномётов. Одновременно ремонтировали автомобили, проводили опыты по изготовлению запалов для гранат. Мужчин на производстве заменили женщины, подростки и пенсионеры, выполняя нормы на 200%. В промартели «Мончегорский артельщик» шили для армии шинели, рукавицы, ремонтировали полушубки и валенки.

Неоценимый вклад внесли и мончегорцы-медики. В городе работали пять эвакогоспиталей, которые обслуживали 14-ю армию, воевавшую в Заполярье.

18 мая 1942-го в городе приступили к восстановлению комбината. Для скорейшего процесса во всех цехах установили семидневную непрерывную рабочую неделю. Уже в 1944 году на «Североникеле» было восстановлено производство анодного никеля. А в 1945-м досрочно выполнена программа по выпуску товарной продукции. Восстановление производственного цикла и ввод новых агрегатов дали возможность удвоить мощность по выпуску анодного никеля и наладить производство электролитного никеля. Группе учёных, разработчиков технологии «Североникеля», была присуждена Сталинская премия 1-й степени. А успехи мончегорцев-«североникельцев» высоко оценены правительством во Всесоюзном социалистическом соревновании.

В 1945 году «Североникелю» было присуждено переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. Этой высшей трудовой награды военного времени комбинат удостаивался 14 раз. В апреле 1946-го знамя передали предприятию на вечное хранение.

Кроме того, 3878 мончегорцев были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 816 мончегорцев отмечены медалью «За оборону Советского Заполярья».