Мончегорск появится на гастрономической карте России

Лаборатория федерального проекта «Гастрономической карты России» приехала в Мончегорск. С 16 по 18 июня ряд муниципальных рестораторов пройдут обучающие мастер-классы от профессионалов лаборатории по позиционированию и подаче блюд арктической кухни. Лаборатория также поможет определить заведения, готовые внедрить и работать с арктической кухней, в том числе в рамках предстоящих мероприятий - Imandra Viking Fest и фестиваля «Териберка». Мероприятие проходит под руководством Екатерины Шаповаловой – методиста и руководителя проекта, которая выберет лучших участников в гастрономическую карту.

Проект «Гастрономическая карта России» является родоначальником системы сертификации гастротуризма в нашей стране, повышает статус локальной кухни и привлекательности региона в федеральном масштабе.

Визит лаборатории проходит в рамках реализации плана мероприятий для увеличения туристического потока и развития туристического сектора Мончегорска. В мае был запущен аудит гастрономических точек города, с которого стартовала разработка специального арктического меню для предстоящих фестивалей.

Заявленные участники от Мончегорска: «Purpur coffee», кафе «Металлург», ресторан «ИСМО», «Пицца Фабрика Мончегорск», САПР «Кольский».

Организатор выездного мероприятия – Агентство развития Мончегорска. Проект реализуется в рамках фестивальной программы зонтичного бренда Imandra Fest, куда входят фестивали «ГАРАЖАНЕ», Imandra Viking Fest. Место проведения мероприятий лаборатории - офис Агентства развития Мончегорска (г. Мончегорск, просп. Ленина, 11а).

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Агентство развития Мончегорска – территориальный институт развития, целью которого является создание комфортной среды для города и благоприятных условий для реализации проектов по четырём основным направлениям: туризм, бизнес и инвестиции, социально-культурная сфера и городская среда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/