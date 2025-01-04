Мончегорск примет первенство России по хоккею с мячом среди юниоров

В Мончегорске с 5 по 10 января пройдёт предварительный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров до 18 лет. За победу в турнире будут бороться шесть команд западной группы.

На лёд стадиона спортивной школы Мончегорска выйдут коллективы из Архангельска, Кирова, Первоуральска (Свердловская область), Сыктывкара, Ульяновска и команда-хозяйка турнира. Участники первенства сыграют в круговом турнире, а игровое время матчей будет состоять из двух таймов по 45 минут.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, лучшие команды предварительного раунда первенства России выйдут в финальный этап соревнований, где сразятся с коллективами из восточной группы. Дата и место проведения заключительного раунда соревнований определится по итогам предварительного этапа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/