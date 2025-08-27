Мончегорск принял «Кубок Луча» по парусному спорту

В Мончегорске на базе яхт-клуба спортивной школы №1 состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча» в спортивных дисциплинах «Класс-Луч-радиал» и «Класс-Луч». В соревнованиях приняли участие порядка 30 спортсменов из Мурманска, Мончегорска, Заполярного и Архангельска.

Лучшие парусники определялись по результатам 10 гонок, длившихся на протяжении трёх соревновательных дней. В областном первенстве среди юношей до 19 лет победу одержал Демьян Эрлих-Евдокимов из Мончегорска. Второе и третье место заняли также мончегорские спортсмены – Тимофей Точилов и Никита Клычков. У девушек победительницей стала Доминика Палина из Мурманска, «серебро» – у Екатерины Яковлевой из Мончегорска.

В чемпионате Мурманской области лучшим среди мужчин стал Александр Трофименко из Мончегорска. На вторую ступень пьедестала поднялся Андрей Харьговский из Мурманска, на третью – Денис Плотников из Мончегорска. Чемпионом области среди женщин стала Алина Виноградова из Мончегорска, второе место заняла Мелин Палина из Мурманска.

В командном зачёте «Кубка Луча» победу одержала команда федерации парусного спорта Мончегорска. На втором месте – представители спортивной школы №1 Мончегорска, на третьем – коллектив мурманского яхт-клуба.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото (Кристина КОНЯХИНА, «Kn51»): https://gov-murman.ru/info/news/552329/#&gid=1&pid=4