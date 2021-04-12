Мончегорск принял марфонскую гонку на 70 километров

11 апреля в Мончегорске разыграны медали Чемпионата России по лыжным гонкам среди мужчин на дистанцию 70 километров классическим стилем. Поддержку в организации марафона оказала Кольская горно-металлургическая компания.

Сверхмарафон на 70 километров продолжался около 3-х часов. Гонка стала настоящим испытанием на выносливость. Борьбу за медали вели 69 спортсменов. Среди них победители и призёры многих крупных российских и международных соревнований, в том числе Олимпийских игр. Старт гонки традиционно дали на мончегорской трассе спортивной школы олимпийского резерва. Участники прошли семь кругов по десять километров.

На финише развернулась нешуточная борьба. Победу на последних метрах изнуряющей дистанции вырвал Андрей Ларьков из Республики Татарстан. Его результат составил 2 часа 44 минуты 49,2 секунды. На втором месте – Константин Главатских из Удмуртской Республики, на третьем – Алексей Шемякин из Архангельской области. Специального приза от Кольской ГМК удостоен лучший спортсмен из Мурманской области Александр Гребенько, который финишировал девятым.

Лыжный сверхмарафон в Мончегорске проводился уже в двенадцатый раз, всё это время поддержку чемпионату оказывает Кольская горно-металлургическая компания. В нынешнем году компания предоставила солидный призовой фонд – он составил 1 млн 750 тысяч рублей. Проведение подобных соревнований всероссийского уровня требует не только солидных призовых победителям, но и наличия современной лыжной инфраструктуры. При участии Кольской ГМК в Мончегорске по международным стандартам были подготовлены стадион и трассы, созданы комфортные условия для спортсменов и болельщиков.

«Для того, чтобы трасса смогла выдержать нагрузку и принять лучших лыжников России, Кольская ГМК совместно с администрацией Мончегорска тщательно готовила лыжню. Так в стартовый городок было привезено несколько десятков «КАМАЗов» снега, - отметил заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам Максим Иванов. – Помогая в проведении марафона, мы вносим свой вклад в дело подготовки новой смены российских лыжников, которые впоследствии представляют страну на самых крупных и престижных международных соревнованиях».