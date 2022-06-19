Мончегорск стал лидером по собираемости платежей за обращение с ТКО в Мурманской области

Город Мончегорск отличает высокая платежная дисциплина, по итогам 5 месяцев 2022 года показатель собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) составил 99%. Об этом в рамках доклада о деятельности регионального оператора на совместном заседании постоянных комиссий Совета депутатов города Мончегорска сообщили представители Мурманского филиала АО «Ситиматик».

С момента начала работы регоператора в системе обращения с ТКО в Мурманской области произошли серьёзные изменения. В частности, в Мончегорске создание принципиально новой для всей Арктической зоны структуры позволило закрыть действующую свалку, а также организовать безопасную транспортировку отходов в областной центр для их дальнейшей утилизации.

На сегодняшний день в Мончегорске функционируют 358 контейнерных площадок общего и индивидуального пользования, на них установлено 684 контейнера. Услугу по вывозу ТКО осуществляет оператор по транспортированию, муниципалитет обслуживают 4 единицы спецтехники. В течение 2021–2022 годов заявок на замену контейнеров от администрации Мончегорска не поступало, оператор по транспортированию частично заменил контейнеры по обращению местной УК «Ваше домоуправление».

От своевременной оплаты услуги по обращению ТКО напрямую зависит качество функционирования всей системы обращения с твердыми коммунальными отходами – и мусоровывозящих компаний, и регионального оператора, и операторов полигонов ТКО. Уровень удовлетворенности организацией процесса в Мончегорске позволил повысить собираемость платежей среди населения и юридических лиц. Так, по сравнению с показателем за 5 месяцев 2021 года, показатель 2022 года среди населения вырос на 8%, а среди компаний и предприятий – на 3%.

Это стало возможным в том числе благодаря установившемуся сотрудничеству АО «Ситиматик» с представителями муниципальной законодательной и исполнительной власти муниципалитета. Конструктивное взаимодействие по решению первоочередных задач в региональной сфере обращения с ТКО будет продолжено.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».