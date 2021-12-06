Мончегорск становится центром притяжения предпринимателей Арктики

11 декабря в столице корпоративного волонтёрства Мончегорске состоится слёт предпринимателей Арктики. Ключевая тема слёта в 2021 году – возможности развития территорий через креативные индустрии и туризм.

Слёт предпринимателей Арктики объединяет всех, кто развивает Арктический регион: владельцев малого и среднего бизнеса, креативных предпринимателей, представителей туристического сектора, эко-активистов и инвесторов.

«Задача слёта – показать, что Мончегорск – это площадка для появления коллабораций и развития бизнеса в регионе. Ведущие темы мероприятия – креативные индустрии, экология, туризм и событийный туризм – это те направления, которые привлекают в город инвестиции – как внешние, так и внутренние, создают рабочие места, развивают инфраструктуру и локальную бизнес-среду. Слёт – это отличная возможность взглянуть на регион со стороны: спикеры и эксперты из других регионов страны представят успешные кейсы и поделятся опытом с коллегами из Арктики», – прокомментировал директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Инвестиции в развитие региона – одна из ключевых повесток слета. Гостям будет представлена «Карта инвестиционных возможностей Мончегорска» – инсталляция, где в режиме дополненной реальности зрители смогут увидеть, что ожидает город в ближайшие несколько лет в соответствии с мастер-планом и туристической стратегией Мончегорска.

Хедлайнером мероприятия станет Владислав Бермуда – ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России, предприниматель, мастер креативного маркетинга.

Анна Федорова, директор Агентства развития Мончегорска, прокомментировала: «Арктическая зона сейчас активно развивается и поддерживается на всех уровнях – и мы не хотим оставаться в стороне. Агентство развития Мончегорска уже год осуществляет деятельность на территории региона, и одной из наших ключевых задач является создание условий для развития бизнеса».

В ноябре 2021 года впервые был присвоен статус «Столица корпоративного волонтерства». И это звание получил город Мончегорск.

Слёт предпринимателей Арктики состоится в гибридном формате – офлайн в Мончегорске на площадке Городского центра культуры Мончегорска (просп. Металлургов, 30) и онлайн с трансляцией на Youtube. Организатором мероприятия выступает компания «Норникель» в партнерстве с Агентством развития Мончегорска.

В связи с действующими ограничениями на мероприятие необходима предварительная регистрация: https://armonchegorsk.ru/events/businessarctic/

Instagram: https://www.instagram.com/businessarctic/

Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на You-tube-канале компании «Норникель»: https://www.youtube.com/watch?v=7RRVvGKYwtk