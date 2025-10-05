Мончегорск СВОим помогает!

Администрацией города Мончегорска формирует очередную партию гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Администрация муниципалитета призывает организации, предпринимателей и жителей города трудовой доблести присоединиться к сбору необходимого.

Привезти гуманитарную помочь можно в бывшую 12-ю школу по адресу: г. Мончегорск, ул. Боровая, 26а (с 11.00 до 22.00).

В настоящее время нашим бойцам необходимы: средства личной гигиены (влажные салфетки, полотенца); сменная одежда (носки - не шерстяные, майки, футболки защитного цвета); газ в портативных баллонах; строительные материалы и инструменты для оборудования позиций; сети рыбацкие; шурупы, саморезы, гвозди; круги отрезные по металлу для болгарки; хомуты пластиковые; монтажная пена; электроды УОНИ 13/55 – 1.5 -3,0 мм; уголки металлические; масло моторное автомобильное; масло 4-тактное и масло 2-тактное.

Продукты питания не принимаются, предупреждают в администрации города.

По всем вопросам можно обратиться к заместителю главы города Евгению Травинину по телефону приёмной +7 (815-36) 5-00-02.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532032/#&gid=1&pid=1