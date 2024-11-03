Мончегорская центральная районная больница отметила 85-летие

Торжественное мероприятие в честь юбилея учреждения прошло в городском центре культуры. Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев поздравил коллектив со знаменательной датой.

«За эти 85 лет проделана огромная работа, в которой важен труд каждого работника. Сейчас больница является крупным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением системы Министерства здравоохранения Мурманской области. В учреждении оказывают помощь 164 врача и 558 специалистов со средним медицинским образованием. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 6,5 тысячи северян», – отметил Сергей Чуксеев.

В ходе мероприятия медицинским работникам учреждения вручили Памятный адрес, Благодарности и Почётные грамоты губернатора Мурманской области, регионального Министерства здравоохранения, а также Мурманской областной Думы.

Свою историю больница ведёт с 1934 года, когда началось освоение Мончетундры. В 1935 году появился стационар – палатка на пять коек для оказания экстренной помощи. Прием вели два врача терапевта, зубной врач, фельдшер. В 1939 году был создан первый корпус Мончегорской больницы со стационаром на 100 коек. В штате числилось 27 врачей, 100 медработников со средним медицинским образованием. С этой даты ведется официальная летопись Мончегорской ЦРБ.

В состав учреждения входят: отделения стационара, городская поликлиника, офисы врачей общей практики, детская поликлиника, женская консультация, центр здоровья, больничная аптека, общебольничные службы. С 2013 года в состав Мончегорской ЦРБ вошла Ковдорская больница. С 2021 года с целью совершенствования оказания онкологической помощи организован Центр амбулаторной онкологической помощи населению Мончегорска, Оленегорска, Ковдорского округа и Ловозерского района. В ЦАОП за 2023 год пролечено 269 пациентов.

В рамках реализации национальных проектов, государственных программ, стратегического плана «На Севере – жить» укрепляется материально-техническая база. На балансе учреждения находится 845 единиц технологичного медицинского оборудования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/