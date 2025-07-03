Мончегорская школа №5 продолжает преображаться

Благодаря федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области школа №5 в Мончегорске преображается.

Осуществляемый этим летом комплекс ремонтных мероприятий включает полный цикл реконструкции здания учебного заведения. Ход работ в школе проверили глава города Андрей Рудаков, заместитель генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов, председатель Совета депутатов Ольга Островецкая и представители прокуратуры.

Члены комиссии отмечают, что в настоящее время активно ведутся работы по монтажу каркаса и укладке профлиста на крыше. Выполняется утепление и укладка керамогранита. Полы уже залиты, а стены отшпаклёваны. Также проводится обшивка стен гипсокартоном, монтаж потолка и установка радиаторов на первом этаже. В туалетных комнатах и раздевалках кладётся плитка.

Также благодаря полной финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области преобразится стадион у школы. На данный момент выполнена планировка территории, подготовлено основание для искусственного покрытия спортивной площадки.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528160/#&gid=1&pid=1