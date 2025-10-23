Мончегорская школа №5 продолжает своё преображение

Напомним, капитальный ремонт школы стал возможным благодаря участию в федеральной программе «Модернизация школьной системы образования», реализации стратегического плана «На Севере – жить!», а также при финансовой поддержке компании «Норникель» в рамках соглашения с правительством Мурманской области.

Еженедельно глава города муниципалитета Андрей Рудаков совместно с представителями стройконтроля, администрации, специалистами УЖКХ, управления образования, депутатом Мурманской областной Думы Максимом Ивановым, прокурором Мончегорска Денисом Джулаевым осматривает объект в рамках мониторинга.

Как отмечает администрация города металлургов, ремонт школы близится к концу, поступила новая мебель, ведутся завершающие штрихи. Скоро ученики смогут насладиться обновленным пространством, комфортным и современным интерьером.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532689/#&gid=1&pid=2