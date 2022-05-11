Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту получила новый инвентарь

Воспитанникам Мончегорской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту передали новый горнолыжный инвентарь.

83 пары горных лыж с креплениями приобретены за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов на поставку оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» на общую сумму 3,748 млн рублей.

Также благодаря сотрудничеству с Минпромторгом России закуплены горные лыжи с креплениями (20 пар) на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в текущем году в рамках соглашения с Минпромторгом России были выделены денежные средства в сумме 22,6 млн рублей на приобретение и поставку оборудования и инвентаря в спортивные школы, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами.

«Вопрос модернизации спортивных школ региона – крайне актуальный. Чтобы дети занимались в комфортных условиях, необходимо не только развивать инфраструктуру, но и обеспечивать необходимым спортивным инвентарем юных спортсменов. Мы продолжаем работу по обновлению материально-технической базы спортивных школ региона», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.