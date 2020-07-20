Мончегорская территориальная избирательная комиссии готовится к предстоящей выборной кампании

13 сентября этого года состоятся дополнительные выборы депутата Совета депутатов города. По этому поводу на очередной заседании члены территориальной избирательной комиссии Мончегорска обсудили вопросы предстоящей деятельности.

Мончегорская территориальная избирательная комиссии продолжает подготовку к дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1, которые состоятся в единый день голосования - 13 сентября этого года.

На очередных заседания комиссии утверждён порядок, формы учёта и отчётности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов. Утверждён порядок приёма, учёта, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов. Определён перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, установлены временные рамки предоставления помещений. Рассмотрен вопрос о перечне печатной продукции, изготавливаемой для подготовки и проведения выборов.

Обсуждён ряд вопросов по финансовому обеспечению подготовки и проведения дополнительных выборов.