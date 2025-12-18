Осадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской областиОдарённые школьники Мурманска получили гранты «НОВАТЭКа»
Мончегорские школьники стали победителями и призёрами на международном конкурсе робототехников в Тайване

Мончегорские юные инженеры-конструкторы из спортивно-образовательного клуба робототехники «РобоНикель», действующего на базе «ФабЛаб Мончегорск», успешно выступили на международном соревновании «PowerTech 2025» в Тайбэе.

Команды «Round Cubes» и «Masters», представляющие проект «IMAKE» компании «Норникель», заняли призовые места, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командный дух.

В первый день соревнований состоялась турнирная эстафета по сборке моделей, передвигающихся на четырех опорах и посредством ползания (All round tournament, touch sensor control).

Задачей ребят было за три часа собрать три действующие модели: King of animals, Crawling larvae и Chasing train, а затем запустить их в формате скоростной эстафеты.

Жюри оценивало скорость и точность прохождения трассы, качество сборки и оригинальность оформления каждой концепции.

Команда «Round Cubes» в составе Романа Лоскутова (учащегося 10 класса лицея), Вероники Жихаревой (учащейся 10 класса школы №5) и Никиты Нестерова (учащегося 7 класса школы №5) завоевала второе место, показав время 14,3 секунды в скоростной эстафете.

Команда «Masters», состоящая из Савелия Кудрявцева (учащегося 10 класса школы №8), Артема Обухова (учащегося 9 класса гимназии) и Андрея Иванова (учащегося 6 класса гимназии), заняла третье место с результатом 16,1 секунды.

Второй день соревнований принес команде «Round Cubes» первое место в двух категориях: All-round Tournament и Touch sensor Control Group. Ребята прошли дистанцию за рекордные 13,5 секунд.

Соревнования «PowerTech 2025» стали результатом интенсивной подготовки, в том числе благодаря интенсиву с тренером Лиги изобретателей «IMAKE» Александром Еремеевым. Участники совершенствовали не только технические навыки, но и командную работу.

Помимо соревнований, ребята познакомились с культурой Тайваня, посетив известные достопримечательности и приняв участие в мастер-классах. Поддержка компании «Норникель» позволяет юным инженерам развиваться в области робототехники и представлять свой город на международном уровне.

Напомним, правительство Мурманской области совместно с ведущими работодателями региона последовательно обновляет образовательную инфраструктуру – от детских садов и школ до учреждений среднего профессионального образования. Так, в рамках соглашения между правительством и компанией «Норникель» в этом году в Мончегорске созданы шесть новых современных учебных и игровых пространств, которые обеспечивают комфортные и безопасные условия для обучения и развития детей. Кроме того, в Мончегорском политехническом колледже полностью обновлены две лаборатории, отремонтирован спортивный зал и помещения учебного корпуса. Также при поддержке «Норникеля» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» завершен капитальный ремонт школы №5 им. О.И. Семёнова-Тян-Шанского.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, подготовка востребованных кадров для стратегических проектов Арктики остаётся одной из ключевых задач плана «На Севере – Жить!» в рамках топ-20 приоритетных направлений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558924/#&gid=1&pid=1

Комментарии

-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
