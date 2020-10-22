Мончегорских ребят отправили служить Родине

Вчера состоялась очередная отправка мончегорских призывников в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Традиционно мончегорских новобранцев провожают не только многочисленные родственники и друзья, но также глава города Мончегорска Дмитрий Староверов, ветераны Великой Отечественной войны и участники других вооруженных конфликтов и военных действий. К сожалению, в этот раз, в связи с эпидемиологической обстановкой, ветераны не смогли прийти сказать ребятам напутственное слово.

- В Мончегорске есть добрая традиция – провожать призывников в армию, - сказал ребятам Дмитрий Староверов. - В вашей жизни будет много разных и важных событий, но мы бы хотели, чтобы вы запомнили и сегодняшний день. Ведь защищать нашу страну – священная обязанность каждого мужчины. Желаю вам хорошей службы! Служите честно и добросовестно и всегда помните о том, что вас ждут дома, в Мончегорске!

Пожелал хорошей службы ребятам и ветеран боевых действий в Анголе и Чечне Сергей Лунин.

После чего будущим защитникам Отечества подарили блокноты-календари с фотографией Мончегорска и нагрудные жетоны.

Как сообщил военком Мончегорска Виталий Швец, ребята будут служить Родине, не покидая Кольский полуостров, – на Северном флоте.