Мончегорский ФабЛаб налаживает производство приспособлений, облегчающих ношение масок региональным медикам

В научно-технической лаборатории «ФабЛаб. Мончегорск», созданной при содействии компании «Норникель», освоили выпуск ещё одного полезного приспособления, позволяющего сделать ношение медицинских масок более удобными. Вслед за держателем здесь наладили производство носового зажима-фиксатора.

Уже две недели в лаборатории на 3D-принтерах печатают специальные держатели для медицинских масок. Изобретение, придуманное школьником из канадского Ванкувера Куинном Рони, позволяет сделать ношение средств индивидуальной защиты более комфортным. Это особо актуально в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, когда врачам приходится практически круглосуточно работать в защитных масках, от длительного ношения которых начинают болеть уши.

- Идея понравилась, и мы решили помочь медикам, - напомнила в разговоре с журналистом «Kn51» директор «ФабЛаб. Мончегорск» Наталья Трещева. - Мы напечатали первую партию держателей, протестировали, в результате немного изменили модель. За неделю изготовили более 50 держателей, которые уже передали в больницы Мончегорска и Печенгского района. Мы будем продолжать их печатать - сделаем столько, сколько будет нужно. Первые отзывы уже есть - медики благодарят за помощь. Обращаются к нам и другие северяне, увидевшие информацию о нашей акции в интернете и на телевидении.

Наладив выпуск держателей для медицинских масок, творческие и инженерные силы мончегорской научно-технической лаборатории не успокоились. Стали думать, чем ещё облегчить жить тех, кто сегодня на передовой борьбы с опасной инфекцией. Так появилось ещё одно полезное изобретение - зажим-фиксатор для тех же масок. Он позволяет сделать так, чтобы средство индивидуальной защиты плотно прилегало к носу. Это особенно оценят те, кто носит очки.

- Очки и защитная маска плохо сочетаются: от дыхания линзы начинают запотевать. Это создает серьёзные неудобства людям с ослабленным зрением. Поэтому мы решили помочь им и буквально на днях наладили выпуск специальных креплений для масок, которые позволяли бы им плотно прилегать к лицу и не допускать запотевание очков, - рассказала Наталья Трещева. - Будем печатать, пока в них будет потребность.

Фото Евгения ВАРФОЛОМЕЕВА.