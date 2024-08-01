Мончегорский кадровый центр подготовил пять мастеров маникюра

В Мончегорском кадровом центре поздравили пять северянок, успешно сдавших итоговый квалификационный экзамен по итогам обучения по специальности «Мастер маникюра».

Как сообщает Центр занятости населения Мурманской области, специалисты службы занятости города организовали проведение обучения на базе местного учебного центра «Оптимист».

Мастер маникюра — достаточно востребованная специальность среди жительниц региона, многие из которых после получения свидетельства о профессии задумываются об открытии собственного дела. Первые шаги к оформлению самозанятости некоторые девушки делают, будучи слушательницами курсов, начиная собирать портфолио и формировать базу клиентов.

Служба занятости предоставляет возможность безработным гражданам бесплатно приобрести профессию, а также пройти переподготовку или повысить квалификацию по имеющейся специальности. Это важный этап на пути профессиональной реализации. В дальнейшем карьерные консультанты кадровых центров помогут безработным успешно трудоустроиться или стать предпринимателем.

Подробнее о возможностях профобучения и дополнительного образования можно узнать на портале службы занятости Мурманской области https://murman-zan.ru/content/профобучение_и_доп_обра или по телефону единого контакт-центра ГОБУ ЦЗН Мурманской области 8(8152)56-67-07.

Фото: https://vk.com/wall-180940652_2262?z=photo-180940652_457241332%2Fwall-180940652_2262