Мончегорский кадровый центр совместно со студенческими отрядами создаст для молодёжи 1000 рабочих мест

Проект маршрутизации, разработанный для выстраивания индивидуальных траекторий трудоустройства молодёжи, активно развивается. В Мончегорске кадровый центр «Работа России» начал сотрудничество с движением «Российские студенческие отряды» (РСО).

«Российские студенческие отряды» — крупнейшая молодёжная организация страны, основной деятельностью которой является трудоустройство студентов и школьников в летний период по всей стране.

«Такие же цели и задачи имеются и у команды кадрового центра. Для учащихся школ и студентов в возрасте от 14 до 18 лет временных рабочих мест в Мончегорске создаётся достаточно, в 2026 году планируется организовать более 1000 рабочих мест. А вот студентам в возрасте от 18 лет трудоустроиться бывает сложно, и совместно мы сможем обеспечить занятость студентов на летний период. Уверена, что сотрудничество Мончегорского кадрового центра с движением студенческих отрядов откроет новые возможности для профессионального роста студентов и позволит каждому стать более востребованным на рынке труда», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Уже 17 апреля на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства будет работать специальная локация РСО, где каждый желающий сможет получить информацию о вакансиях.

Кадровые центры «Работа России» Мурманской области продолжают активную работу в направлении маршрутизации молодёжи. Один из её аспектов — профориентационные мероприятия. Только за последние дни в регионе состоялось несколько значимых событий.

В качестве примера эффективной профориентации директор службы занятости Заполярья привела мероприятие в Оленегорске, где кадровый центр организовал для старшеклассников погружение в профессию педагога на базе детского сада №2. Школьники не только узнали о ситуации на рынке труда в сфере образования и карьерных перспективах, но и побывали на экскурсии по учреждению: посетили игровые группы, пищеблок, спортзал и медицинский кабинет. Встреча завершилась живой дискуссией с педагогами и специалистами кадрового центра, что помогло молодым людям осознанно подойти к выбору профессии воспитателя или методиста.

Также для школьников Кольского района сотрудники Кольского кадрового центра и молодёжного клуба «ProКарьеру» организовали экскурсию в Центр стандартизации и метрологии Мурманской области. Ребята увидели лаборатории, современное оборудование, узнали, что такое эталоны и как они работают. Главный метролог Сергей Шепталов и ведущий инженер Дмитрий Серавин ответили на все вопросы. В завершение участники получили памятные подарки.

Получить информацию об участии в профориентационных проектах северяне могут на сайте Кадрового центра «Работа России» Мурманской области или в кадровом центре по месту жительства.

