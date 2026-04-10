Эвелина Макарова возглавит регисполком «Единой России»Мурманск станет главной площадкой для обсуждения технологического развития промышленных проектов на Севере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.04.26 14:30

Мончегорский кадровый центр совместно со студенческими отрядами создаст для молодёжи 1000 рабочих мест

Проект маршрутизации, разработанный для выстраивания индивидуальных траекторий трудоустройства молодёжи, активно развивается. В Мончегорске кадровый центр «Работа России» начал сотрудничество с движением «Российские студенческие отряды» (РСО).

«Российские студенческие отряды» — крупнейшая молодёжная организация страны, основной деятельностью которой является трудоустройство студентов и школьников в летний период по всей стране.

«Такие же цели и задачи имеются и у команды кадрового центра. Для учащихся школ и студентов в возрасте от 14 до 18 лет временных рабочих мест в Мончегорске создаётся достаточно, в 2026 году планируется организовать более 1000 рабочих мест. А вот студентам в возрасте от 18 лет трудоустроиться бывает сложно, и совместно мы сможем обеспечить занятость студентов на летний период. Уверена, что сотрудничество Мончегорского кадрового центра с движением студенческих отрядов откроет новые возможности для профессионального роста студентов и позволит каждому стать более востребованным на рынке труда», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Уже 17 апреля на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства будет работать специальная локация РСО, где каждый желающий сможет получить информацию о вакансиях.

Кадровые центры «Работа России» Мурманской области продолжают активную работу в направлении маршрутизации молодёжи. Один из её аспектов — профориентационные мероприятия. Только за последние дни в регионе состоялось несколько значимых событий.

В качестве примера эффективной профориентации директор службы занятости Заполярья привела мероприятие в Оленегорске, где кадровый центр организовал для старшеклассников погружение в профессию педагога на базе детского сада №2. Школьники не только узнали о ситуации на рынке труда в сфере образования и карьерных перспективах, но и побывали на экскурсии по учреждению: посетили игровые группы, пищеблок, спортзал и медицинский кабинет. Встреча завершилась живой дискуссией с педагогами и специалистами кадрового центра, что помогло молодым людям осознанно подойти к выбору профессии воспитателя или методиста.

Также для школьников Кольского района сотрудники Кольского кадрового центра и молодёжного клуба «ProКарьеру» организовали экскурсию в Центр стандартизации и метрологии Мурманской области. Ребята увидели лаборатории, современное оборудование, узнали, что такое эталоны и как они работают. Главный метролог Сергей Шепталов и ведущий инженер Дмитрий Серавин ответили на все вопросы. В завершение участники получили памятные подарки.

Получить информацию об участии в профориентационных проектах северяне могут на сайте Кадрового центра «Работа России» Мурманской области или в кадровом центре по месту жительства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565433/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять