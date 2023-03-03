Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса

Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения признан лауреатом Всероссийского отраслевого смотра-конкурса «Учреждение устойчивого инновационного развития», организованного Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация работников социальных служб».

По итогам конкурса издательством «Социальное обслуживание» выпущен очередной номер профессионального научно-теоретического и научно-методического журнала «Профессиональная библиотека работника социальной службы», объединивший материалы семи лауреатов из разных регионов страны. В их числе – подведомственное учреждение министерства труда и социального развития Мурманской области.

Сотрудниками Мончегорского КЦСОН реализовано более 20 социальных проектов, технологий, программ, направленных на улучшение качества жизни подопечных учреждения, расширение спектра социальных услуг и их доступности. Инновационные технологии, внедренные за последние пять лет, опубликованы в федеральном сборнике. Так, в издание вошёл проект «Территория эмоций», направленный на создание доступного, безопасного пространства для досуговой деятельности семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей без отклонений в развитии. Ещё одна успешная практика учреждения – «Тренировочная площадка «Вкус к жизни» – призвана создать условия для наработки навыков самостоятельной жизни в социуме инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, присвоение почётного звания лауреата Всероссийского конкурса подтверждает высокий профессионализм коллектива Мончегорского КЦСОН, а публикация в профессиональном печатном издании дает возможность тиражировать успешный опыт социальной работы Мурманской области на федеральном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru