29.09.25 10:15

Мончегорский педагог стала лауреатом II степени в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

В 2025 году впервые сразу два педагога от Мурманской области приняли участие во всероссийском очном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Учитель-логопед детского сада №25 из Мончегорска Анна Козьмина стала лауреатом II степени в номинации «Педагог дополнительного образования с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами». Также в испытаниях в номинации «Профессиональный дебют» приняла участие преподаватель детской художественной школы г. Мурманска Надежда Кудрявцева.

Финал конкурса прошёл в Новосибирске. В заочном туре участвовали 493 педагога из 85 регионов страны, в заключительный этап вышли 100 специалистов из 40 регионов. Финалистов поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов, подчеркнув, что конкурс «Сердце отдаю детям» стал настоящим сообществом ярких педагогических талантов страны.

Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Профсоюз работников народного образования и науки РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554103/#&gid=1&pid=2

