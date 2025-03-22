Мончегорскому городскому центру культуры исполнилось 55 лет

Юбиляров и всех творческих работников муниципалитета от имени Мурманской областной Думы поздравил депутат регионального парламента Максим Иванов.

Он выразил огромную благодарность всем работникам и ветеранам культуры, сотрудникам Мончегорского городского центра культуры, которые на протяжении многих лет приобщают северян к прекрасному.

- Видя выступления наших коллективов на различных областных мероприятиях, чувствую настоящую гордость за наш город, особенно за наших детей! Приятно, что, приходя в наш городской центр культуры, действительно отдыхаешь душой. И то, сколько сил вкладывают работники культуры в подготовку ко всем мероприятиям, дорогого стоит. Искренне желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и новых вдохновляющих идей!

Депутат вручил работникам Мончегорского городского центра культуры награды Мурманской областной Думы и пожелал дальнейших творческих успехов.

Напомним, торжественное открытие Дворца культуры в городе металлургов состоялось в 1970 году. Учреждение долгие годы входило в состав комбината «Североникель». В 2004 году после объединения с Центром культуры он пополнился новыми коллективами. Сегодня в его составе работают 13 творческих объединений, почти все они имеют звание народный и образцовый самодеятельный коллектив.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32154/