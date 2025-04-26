Мончегорскому политехническому колледжу исполнилось 80 лет

От имени Мурманской областной Думы с юбилеем коллектив, учащихся и выпускников одного из старейших образовательных учреждений региона поздравил депутат Максим Иванов.

- Сегодня Мончегорский политехнический колледж – это один из лидеров региона по подготовке кадров в области цифровой металлургии и инженерии, - отметил парламентарий. - На протяжении 80 лет остаётся неизменной дружба и сотрудничество градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК» и колледжа, а на базе учреждения в рамках программы «Профессионалитет» при поддержке «Норникеля» открыт образовательно-производственный центр «Кольский горно-металлургический». Уверен, что выпускники станут достойными потомками и продолжателями династий мончегорцев – работников комбината «Североникель» и Кольской ГМК, будущим нашего города трудовой доблести.

Депутат поблагодарил коллектив учреждения за труд, высокий профессионализм и верность делу, пожелал новых достижений, успешного воплощения самых амбициозных планов и вручил награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32409/