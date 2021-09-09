Мончегорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»Мобильная ярмарка «Наша рыба» развернётся в центре Мурманска в эту субботу
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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 15:25

Мончегорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено ещё 12 российским городам. Об этом сегодня заявил Президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа». «Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время», - сказал глава государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, это звание получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

По словам президента, список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», - сказал Путин.

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