Мончегорску может быть присвоено звание «Город трудовой доблести»

Сегодня на заседании Мурманской областной Думы депутаты поддержали предложение Совета депутатов и администрации города Мончегорска о присвоении городу металлургов этого почётного звания.

«Это больше моральная преференция – поколение мончегорцев, которые справились со всеми поставленными задачами, прошли через многие трудности и лишения в годы Великой Отечественной войны, заслужили для родного города такое высокое звание. В дальнейшем возможны и материальные преференции на региональном уровне», – прокомментировал данное решение депутат Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Все требования федерального законодательства по формированию пакета документов для принятия облдумой решения о направлении такого ходатайства Президенту Российской Федерации Владимиру Путину были выполнены. Органы местного самоуправления Мончегорска получили экспертное заключение Российской Академии наук о наличии оснований для того чтобы город носил столь гордое звание.

В ходе подготовки документов, подтверждающих такое право, было собрано более четырёх тысяч подписей горожан, подняты сотни архивных страниц. Представители органов местного самоуправления, а также депутаты облдумы, работающие в этом округе, руководство КГМК провели огромную работу, возвращаясь к годам развития производства, Великой Отечественной войны, когда Мончегорск играл заметную роль в укреплении оборонной мощности страны как производством, так и работой госпиталей, через которые прошли немногим менее полутора миллиона раненых и больных.

Депутаты единогласно поддержали принятие проекта постановления о ходатайстве по поводу присвоения Мончегорску почётного звания «Города трудовой доблести».