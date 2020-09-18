«Монетизировать» социальные льготы - северян просят определиться и поторопиться

Возможность «монетизировать» социальные льготы, такие, как бесплатное лекарственное обеспечение, путевки в санаторий и бесплатный проезд в транспорте, предусмотрена законодательством Российской Федерации. Региональное министерство юстиции напоминает, чтобы получать весь или часть набора в виде выплаты, нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд России.

Сделать это можно при личном визите в ПФР или через электронный кабинет на портале Фонда, в многофункциональных центрах, а также на Едином портале государственных услуг.

Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит своё решение.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в «натуральной форме». Сумма денежного эквивалента полного набора с февраля 2020 года составляет 1155,06 рубля в месяц. В эту сумму включена компенсация за лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889,66 рубля в месяц; выплаты на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137,63 рубля в месяц; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 рубля в месяц. Можно «монетизировать» только часть набора услуг, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.