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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.22 09:30

Мониторинг цен на социально значимые товары в Мурманской области проводится ежедневно

О текущей ситуации на потребительском рынке Мурманской области вчера на оперативном совещании доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова. Отмечено, что министерство совместно с органами местного самоуправления проводит еженедельный мониторинг цен социально значимых продовольственных товаров с апреля 2020 года.

По поручению губернатора Андрея Чибиса и с учётом ситуации в регионе приняты меры по усилению контроля за проводимым мониторингом: результаты мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары на регулярной основе направляются в Прокуратуру Мурманской области, обеспечено оперативное взаимодействие с УФАС по Мурманской области по вопросам ценовых «всплесков» и обращений граждан.

«Фактически на ежедневной основе взаимодействуем с руководством федеральных торговых сетей. В целом ситуация на потребительском рынке региона стабильная. Торговые организации работают в штатном режиме», – отметила Татьяна Русскова.

В Мурманской области фиксируется повышенный спрос на ряд продовольственных товаров, в том числе, на сахар. Северяне совершают всё больше покупок впрок.

«Запасами товаров мы обеспечены. Ритмичность поставок не нарушается. Сетевые торговые организации корректируют и при необходимости увеличивают их объёмы по сравнению с обычным уровнем в 1,5–2 раза. А учитывая то, что практически 90% социально значимых товаров производится в нашей стране, проблем с поставками в принципе не ожидается», – пояснила министр.

Кроме того, в целях сдерживания роста цен на социально значимые товары, крупные сетевые организации, работающие в регионе, уже ограничили торговые наценки на некоторые группы товаров на уровне 5%.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, руководитель УФАС России по Мурманской области Светлана Чеченина подтвердила слова профильного министра: по данным Минсельхоза, Россия полностью обеспечивает себя ключевыми продовольственными товарами, в том числе, сахаром. Запасы достаточны для удовлетворения внутреннего спроса. Отсутствие сахара на полках связано лишь с ажиотажным спросом.

По её словам, создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цены недопустимо. Также недопустимо снижение объемов либо отказ в поставках продукции по действующим договорам – соответствующие письма ФАС России направило всем сахарным заводам.

«В Мурманской области товары реализуются через федеральные торговые сети, которые приняли на себя добровольное обязательство об ограничении торговой наценки на социально значимые продукты питания на уровне 5%. Факты злоупотребления доминирующим положением в регионе не установлены», – отметила Светлана Чеченина.

 

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