Мониторинг и прогнозирование ЧС в арктическом регионе: состоялась онлайн-встреча представителей МАГУ, ГУ МЧС по Мурманской области и «Роскосмоса»

Состоялась онлайн-встреча студентов факультета математических и естественных наук Мурманского арктического государственного университета, представителей Главного управления МЧС России по Мурманской области и госкорпорации «Роскосмос».

Сотрудники «Роскосмоса» рассказали о группировке и количестве российских спутников на орбите. На встрече обсуждалась возможность доступа студентов университета к оперативным данным спутниковых наблюдений через геопортал «Роскосмоса».

Эта встреча стала возможной благодаря сотрудничеству Мурманского арктического государственного университета и Главного управления МЧС России по Мурманской области. В рамках взаимодействия с ведомством с 2021 года студентами университета был разработан ряд программных продуктов по заказу регионального МЧС.

«Взаимодействие с МЧС – это прекрасная возможность для студентов университета, которая позволяет приобретать практический опыт разработки IT-продуктов под реального заказчика, – отметила Ирина Лазарева, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией МАГУ «Анализ данных и искусственный интеллект в арктических исследованиях». – Прошедшая встреча с Роскосмосом позволит нам получать материалы космической съёмки с российских спутников, которые оснащены оптической и радиолокационной аппаратурой, что в свою очередь позволит продолжить работу по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в арктическом регионе».

В Научно-исследовательской лаборатории МАГУ «Анализ данных и искусственный интеллект в арктических исследованиях» ведётся работа по анализу спутниковых данных для решения задач экологической безопасности арктической зоны Российской Федерации. Студенты МАГУ, которые учатся на направлениях подготовки «Прикладная математика и информатика» и «Информатика и вычислительная техника» активно участвуют в исследованиях, проводимых в лаборатории университета.

Некоторые из выпускников в качестве темы для своей выпускной работы взяли разработку методов мониторинга и прогнозирования основных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, летними пожарами и случайными разливами нефтепродуктов. Студентами разрабатываются методы анализа динамики вскрытия рек и развития половодья, обнаружения лесных пожаров и идентификации разливов нефтепродуктов, которые позволят заблаговременно обнаруживать риски, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на днях студентами физмата МАГУ была проведена установка и апробация специально разработанного по заказу регионального МЧС России программного обеспечения по контролю отработки отчётных документов оперативной дежурной сменой. Программный комплекс для мониторинга отправки файлов был создан для оптимизации и своевременного предоставления отчетной документации, связанной с происшествиями и чрезвычайными ситуациями в вышестоящие органы управления. Созданная программа позволит ускорить осуществление сбора и обработку информации, а также оптимизирует процесс реагирования на происшествия.

«В настоящее время система находится на стадии опытного внедрения, и мы уверены, что она станет неотъемлемым инструментом в повседневной деятельности ведомства», – отметил Евгений Фролов, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4709061#group=group-2&photo=1