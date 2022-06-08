Мониторинг отклика показал, что интерес к МГТУ наблюдается среди выпускников Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова…

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с главами Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) и Мурманского государственного технического университета (МГТУ) Ириной Шадриной и Марией Князевой. Руководители вузов рассказали губернатору о работе приёмных комиссий и о том, как идёт набор студентов в Кольском Заполярье. Также в разговоре с главой региона ректоры отметили интерес, который проявляют выпускники других субъектов Российской Федерации к учебным заведениям Мурманской области.

«После сдачи экзаменов, абитуриенты находятся в поиске вуза, который будет отвечать их запросам. Сегодня наши вузы становятся привлекательнее с точки зрения студенческой жизни и качества образования. МГТУ и МАГУ обеспечивают кадрами экономику региона и социальную сферу. Также появляются новые центры, лаборатории. В этой связи важна коммуникация с учёными и передача современного опыта. Так, например, основу Кольского научного центра составляют наши выпускники, и они получают высокую оценку учёных. Все вышеперечисленное открывает дополнительные возможности для будущих специалистов и развития региона», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Ректор МАГУ Ирина Шадрина рассказала, что в этом году университету выделено 547 бюджетных мест и почти столько же внебюджетных. Это на 30 единиц больше по сравнению с предыдущим годом. При распределении мест вуз исходил из потребностей Мурманской области в будущих специалистах, которые не только обеспечат потребность в кадрах, но и послужат драйверами развития региона.

«В прошлом году места полностью были заполнены студентами. Также хочу поблагодарить правительство Мурманской области за помощь в организации усиленной объединенной кампании этого года. Она позволила выйти за пределы региона и обеспечить контрольные цифры приема», – выразила благодарность Ирина Шадрина.

Что касается технического вуза, то, как отметила Мария Князева, перед университетом стоит вызов, на который МГТУ планирует ответить высокими цифрами приёма абитуриентов. Так, сверх прошлогодних вузу добавлены 197 мест по программам высшего и 85 – по программам среднего профессионального образования.

«Всего МГТУ располагает 705 местами бакалавриата и специалитета. 465 мест выделено для поступающих в колледж университета после 9-х и 11-х классов. Согласно анализу данных, ежегодно цифры приема абитуриентов в Мурманской области примерно одинаковы, поэтому добавленные места планируется закрыть за счет приема студентов из других регионов. Мониторинг отклика показал, что интерес к МГТУ наблюдается среди выпускников Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Краснодара, Республик Татарстан Карелия, Нижегородской и Вологодской областей. Также по работе комиссий было проведено несколько установочных совещаний: сделан акцент на поддержание обратной связи и чуткого отношения к каждому запросу, звонку. Мастерство проведения кампании находится на высоком уровне», – заключила глава МГТУ Мария Князева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис отметил, что все вышесказанное свидетельствует о повышенном спросе и росте конкурентоспособности региональных вузов.

«Надеюсь, результаты приёмной кампании продемонстрируют эту тенденцию. Вам желаю успехов и удачи. Главное, создать условия для получения образования, сделать его интересным, а также обозначить четкую траекторию будущей карьеры для студентов у нас в регионе», – подчеркнул Андрей Чибис.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/