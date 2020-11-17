Мониторинг процесса рекультивации помётохранилища птицефабрики «Снежная» ведётся в ежедневном режиме

Сроки поставки и монтажа необходимого оборудования, а также завершения пусконаладочных работ в 2020 году обсудили участники совещания, посвященного рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная», которое в режиме видеоконференцсвязи провела заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Сейчас наступил самый важный, напряжённый и ответственный этап выполнения работ 2020 года, поэтому всем участникам процесса важно в ежедневном режиме обмениваться информацией о ходе работ на объекте и незамедлительно докладывать о проблемах и рисках, связанных с реализацией этого важного для региона мероприятия», – отметила Ольга Кузнецова.

В совещании приняли участие специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии, администрации Кольского района, заказчики и исполнители работ.

Министерство природных ресурсов и экологии региона напоминает, что рекультивация территории ведётся в рамках реализации федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология».